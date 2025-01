Die emotionale Rückgabe der Weinheimer Wachenburg

Beherrschende Themen in der Kommunalpolitik waren 1950 unverändert der Wohnungsbau, die Arbeitslosigkeit und der Straßenbau. Zwar meldete die Baugenossenschaft am Jahresende die stolze Zahl von 889 seit Kriegsende errichteten Wohnungen an der Mannheimer Straße und an der Stadtrandstraße (heute Händelstraße), doch die Zahl der Wohnungssuchenden blieb hoch, denn Weinheims Einwohnerzahl hatte sich inzwischen auf 25.190 (11.806 Männer, 13.394 Frauen) erhöht.