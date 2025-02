Dossenheim: Autofahrer rammt Jogger nach Streit und flüchtet 

Dossenheim. Ein 37-jähriger Jogger ist am Sonntag im Dossenheimer Feldgebiet von einem Nissan gerammt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall um kurz nach 11.30 Uhr. Der Jogger war gerade dabei über das Feldgebiet in Richtung Neckarufer zu laufen, als sich ihm auf der Höhe des Angelsportvereins ein dunkler Nissan näherte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es zwischen dem Autofahrer und dem Jogger zu einem Wortgefecht. Ursache des Konflikts war die Frage, wer wem wann wie viel Platz machen muss. Als hierüber keine Einigung erzielt werden konnte, fuhr das Auto weiter und sehr dicht am 37-Jährigen vorbei. Doch damit war die Sache noch nicht erledigt.