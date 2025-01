Grüne fordern zweiten Superblitzer und weitere Tempo-30-Zonen in Weinheim

Weinheim. Er ist der teuerste Fotograf Weinheims: der Superblitzer Fridolin. Der sogenannte Enforcement-Trailer, den das Rathaus im November 2022 in den Dienst schickte, ist ein Geldsegen fürs Stadtsäckel und ein Fluch für die Mitarbeiter der Bußgeldstelle. Die Weinheimer Grünen sehen in der Radarfalle vor allem das Potenzial, den Autoverkehr in der Zweiburgenstadt generell zu entschleunigen.