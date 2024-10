Weinheimer Superblitzer fährt bald eine Million Euro ein 

Aktion gegen Raser: Polizei blitzt an knapp 200 Messstellen

Zu schnelles Fahren kann tödlich enden - darauf will Hessens Polizei auch in diesem Jahr mit einem Aktionstag aufmerksam machen. An diesem Freitag sollten sich Autofahrer deshalb vielerorts auf Blitzer einstellen. Ziel der Aktion: weniger Unfallopfer im Straßenverkehr.