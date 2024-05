Frau in Heppenheim belästigt: Täter flüchtet nach Angriff

Am Montag, dem 6. Mai, um 9.45 Uhr wurde eine 28-jährige Frau in der Tiergartenstraße in Heppenheim, nahe dem Bauhaus, aus einem stehenden Auto heraus belästigt. Ein Mann mittleren Alters lockte sie mit der Bitte um Wegbeschreibung und dem Vorwand, sie nicht verstehen zu können, näher an sein Fahrzeug. Laut der Frau griff der Mann sie dann am Kragen ihres Sportoberteils. Es gelang ihr jedoch, sich aus seinem Griff zu befreien und wegzulaufen.