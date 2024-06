Fronten beim Bürgerentscheid BI Waidsee verhärten sich

Hintergrund ist umstrittene Mail

Um was geht es überhaupt? Grünen-Chefin Kramer sorgte vergangene Woche für Aufsehen, als der Inhalt einer E-Mail an Parteikollegen und BI-Mitstreiter durchsickerte (wir haben berichtet). In dieser empfiehlt Kramer den Adressaten, dass man jetzt die „Gedanken sortieren“ solle, „was als Nächstes für die Waid“ komme. Wörtlich schreibt die 78-Jährige, die zugleich ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters ist: „Aufmischen der IG Waid? Rücktritt fordern der derzeitigen Vorsitzenden (Margarete Wacker; Anm. d. Red.)?“ Das Nachtreten der Kommunalpolitikerin löste Empörung an der Rathausspitze und in der IG Waid sowie bei den Fraktionen Freie Wähler, CDU und SPD aus. Kramer und die Co-Vorsitzenden der Grünen-Partei sahen keine Verfehlung in ihrem Verhalten. Stellungnahmen der Fraktionen WMD, Linke und FDP blieben auf Anfrage unserer Redaktion aus. Dasselbe war bei der BI Waidsee der Fall. Dafür meldet sie sich jetzt in einer Pressemitteilung (PM) zu Wort. Unsere Redaktion erhält das Statement, verbunden mit dem Hinweis, dass Elisabeth Kramer an der Mitteilung nicht beteiligt ist. Obwohl sich die PM um die Vorwürfe gegen sie dreht, ist die Stadträtin in ihr überhaupt nicht namentlich erwähnt. Stattdessen ist in der Stellungnahme zu lesen, dass „sich ein Bündnis schlechter Verlierer interner E-Mails bedient, um den Erfolg der BI Waidsee und ihrer Unterstützer öffentlich zu diskreditieren“. „Dieses Bündnis aus Freien Wählern, CDU und SPD beruft sich zwar medial auf Respekt vor dem Ehrenamt, scheut sich aber nicht, eine jahrzehntelang ehrenamtlich Engagierte aus anderem politischen Lager übelst anzugehen.“ Dabei werde versucht, einen Skandal herbeizureden, wo nie einer gewesen sei.