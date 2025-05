Hamsterhilfe in Weinheim-Sulzbach: Warum sich eine Familie um dutzende Tiere kümmert

Weinheim. Es raschelt und wuselt. Kleine Pfötchen greifen nach einem Stück Küchenpapier und ziehen es gekonnt in Richtung Unterschlupf. Ehe man sich versieht, ist das kleine graue Fellknäuel wieder verschwunden. Aber das ist nicht der einzige Hamster, der im Weinheimer Ortsteil Sulzbach wohnt. Knapp 60 Hamster leben derzeit in der Hamsterhilfe an der Bergstraße bei Familie Kopp.