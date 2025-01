Heimattage in Weinheim mit Knall und neuer Hymne eröffnet

Die Heimattage Baden-Württemberg sind eröffnet! Mit dem beherzten Druck auf einen roten Knopf gab Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just gemeinsam mit Ministerialdirektor Reiner Moser aus Stuttgart den Startschuss für das Großereignis, das die Stadt 2025 in den Fokus des ganzen „Ländles“ rückt. Unter dem Jubel der Weinheimer in der vollbesetzten Stadthalle entzündete die Stadt zumindest auf der Leinwand ein symbolisches Feuerwerk und sorgte damit schon jetzt für Festtagsstimmung bei den Gästen des Neujahrsempfangs.