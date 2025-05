Heimattage sind für Weinheim ein „Gamechanger“

Weinheim befindet sich Stunden vor der offiziellen Eröffnung im Stimmungsrausch – und das tut so gut. Von grauem Alltag war am Donnerstag keine Spur – im Gegenteil: Die Stadt zeigte sich am Mittag lebendig und voller Vorfreude. Schon vor dem offiziellen Start der Heimattage zog es viele Menschen ins Zentrum. Bei einem Weizenbier in der Stadtschenke, einem Eis oder beim neugierigen Beobachten der Aufbauarbeiten am Amtshausplatz kam bereits Feststimmung auf. Selbst ein Autofahrer reagierte gelassen, als er bemerkte, dass der anvisierte Parkplatz für den Aufbau von Pavillons gesperrt war. Ein schönes Zeichen für die ganz besondere Atmosphäre, die die kommenden Tage versprechen. Schließlich gibt es weltpolitisch genügend schlechte Nachrichten.