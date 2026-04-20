Ehrung

Hemsbach feiert seine Sporthelden in Hebelschule

Bürgermeister Jürgen Kirchner würdigt in der Hebelschule die herausragenden Leistungen

In der Turnhalle der Hebelschule wurden Hemsbachs erfolgreiche Sportler geehrt. Foto: Philipp Reimer
In der Turnhalle der Hebelschule wurden Hemsbachs erfolgreiche Sportler geehrt.
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