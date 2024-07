So geht es mit dem Fahrstuhl am Weinheimer Windeckplatz weiter

Zugegeben, das Wortspiel vom "Fahrstuhl des Grauens" – frei nach dem Horrorthriller aus den 1980er-Jahren – war etwas überspitzt, als die WNOZ-Redaktion diese Woche über den kaputten Aufzug am Windeckplatz in Weinheim berichtete. Aber die Empörung der Menschen, die auf diese barrierefreie Verbindung zwischen der Fußgängerzone und dem Schlossberg-Areal angewiesen sind und seit zehn Monaten immer wieder vertröstet werden, ist absolut nachvollziehbar. Denn mit dem Rollator oder Rollstuhl stellen "Die 39 Stufen" - übrigens der Titel eines Thrillers von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1935 - ein unüberwindliches Hindernis vom Steg zur Fußgängerzone dar. Doch jetzt kommt Bewegung in das Thema.