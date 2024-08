Endlich! Der Fahrstuhl am Windeckplatz wird ausgetauscht

Das Warten hat endlich ein Ende: Die Vorbereitungen für den Komplettaustausch des Fahrstuhls am Windeckplatz in Weinheim laufen auf Hochtouren. So wurden gestern bereits von der Stadt großzügig Gummischutzmatten vor den beiden Türen des Aufzugs verlegt, um das Pflaster vor Beschädigungen zu schützen. Sichtschutzgitter sorgen zudem dafür, dass der Bereich für Passanten nur schwer einsehbar ist.

Seit September 2023 ist in Weinheim der Aufzug am Windeckplatz außer Betrieb. Für Anwohner mit Rollator oder Kinderwagen ist das ein Riesenproblem.

So geht es mit dem Fahrstuhl am Weinheimer Windeckplatz weiter

So geht es mit dem Fahrstuhl am Weinheimer Windeckplatz weiter

Bei dem neuen Fahrstuhl – seit September 2023 ist der bisherige Fahrstuhl nach einer Notöffnung durch die Feuerwehr wegen eines angeblichen medizinischen Notfalls außer Betrieb – handelt es sich um eine Maßanfertigung, die individuell an die Schachtmaße angepasst werden muss. Zunächst fehlten Ersatzteile, am Ende wohl Manpower, um die barrierefreie Verbindung zwischen der Fußgängerzone und dem Schlossberg-Areal zeitnah zu reparieren. Die Stadtverwaltung machte die Reparatur zuletzt zur Chefsache.

Termin beim Lungenspezialisten

„Endlich tut sich was, und der Aufzug funktioniert hoffentlich bald wieder“, ruft ein älterer Herr beim mühsamen Treppensteigen in unmittelbarer Nähe zur eingerichteten Baustelle den Experten der Firma OTIS über das Sichtschutzgitter zu. Freuen tun sich auch die Bewohner der Senioren-Residenz Sankt Barbara, dass es endlich losgeht. Gabriele Gemmer (73) zum Beispiel müsste seit Wochen dringend zu ihrem Lungenspezialisten und dafür ist der Aufzug notwendig. „Eine andere Möglichkeit habe ich nicht.“ Und die 87-jährige Rita Gärtner hofft ebenfalls auf einen funktionierenden Fahrstuhl. So bekomme sie nur alle vier bis fünf Wochen Besuch von ihrer Verwandtschaft. An den Sonntagen hat sie sich früher immer die Zeit damit vertrieben, Menschen in der Fußgängerzone zu beobachten und mal ein leckeres Eis zu essen. „Darauf freue ich mich jetzt ganz besonders“, sagt die rüstige Dame. Und auch Claudia Schäfer, die eigentlich aus Sulzbach stammt, wie sie betont, hofft auf ein Ende des stillgelegten Aufzugs. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen und auf jemanden, der sie schiebt. Die Stufen stellen da eine unüberbrückbare Barriere dar. Es bleibt lediglich die Fahrt mit dem zweiten Fahrstuhl im Parkhausbereich Richtung Supermarkt, was für die alten Menschen natürlich sehr unbefriedigend ist (wir haben hier und hier und hier berichtet.)