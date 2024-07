Reparaturtermin für Fahrstuhl am Windeckplatz steht fest

Das dürfte bei vielen Anwohnern der Schlossberg-Bebauung, die auf einen barrierefreien Zugang zur Fußgängerzone angewiesen sind, für Aufatmen sorgen: In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben die Stadt Weinheim und der Aufzughersteller OTIS jetzt versprochen, dass die Reparatur des Fahrstuhls am Windeckplatz in der Woche vom 5. August startet. Bis zum Beginn der Weinheimer Kerwe soll der alte Aufzug demontiert werden, damit während des Volksfestes eine wirkungsvolle Absicherung der Baustelle möglich sei. "Nach der Kerwe erfolgt der Einbau des neuen Fahrstuhls. Inklusive Probebetrieb und TÜV-Abnahme werden bis zur Inbetriebnahme vier bis sechs Wochen angesetzt", heißt es wörtlich in der Mitteilung.