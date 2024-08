Endlich! Der neue Aufzug am Weinheimer Windeckplatz wurde geliefert

Auf diese Nachricht haben vor allem die Bewohner der Schlossbergterrassen, aber auch viele andere Weinheimer und Besucher lange gewartet: Es geht weiter mit den Arbeiten am Schlossberg-Aufzug in Weinheim. Nachdem die alte Aufzugsanlage in der vergangenen Woche sauber demontiert worden ist, erfolgte am Morgen des 14. Augusts die Anlieferung des neuen Aufzugs termingerecht per LKW. Das angelieferte Material wurde zügig entladen und hinter dem aufgestellten Bauzaun gelagert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.