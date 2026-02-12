Krawatten ab: Stürmische Besuche in Hemsbach, Laudenbach und Hirschberg

Hemsbach/Laudenbach/Hirschberg. Heiterkeit, Frohsinn und abgeschnittene Krawatten: Von diesen drei Grundbestandteilen eines klassischen Rathaussturms am Schmutzigen Donnerstag berichten jetzt eben jene Rathäuser.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Laudenbach statteten die Kleinen des katholischen Kindergartens „Abenteuerland“ der Verwaltung einen Besuch ab und sangen: „Oben gute Laune, unten gute Laune – gute Laune einfach überall“. Die Belegschaft war verkleidet, und auch Bürgermeister Benjamin Köpfle zeigte sich in einem kleidsamen, durchaus auffälligen Jackett, zu dem er eine eher schlichte Krawatte kombinierte. Auf die hatten es die kleinen Besucher abgesehen. Doch zuvor setzten sie mit Rasseln, Trommeln, Kostümen und viel guter Laune eine laute Parade vor dem Rathaus in Bewegung; auch Köpfle konnte sich deren Charme nicht entziehen und machte mit. Zum krönenden Abschluss schnitten die Kinder dem Rathauschef dann die weiß-goldene Krawatte ab. Die Beute sicherten sie an der Spitze ihres Wagens unter einem Bürgermeister-Porträt und zogen zurück in den Kindergarten.

Foto: Gemeinde Hirschberg Die Apfelbachhexen erbeuteten Krawatten und einen großen Rathausschlüssel.

„Hex Hex Helau!“

Später am Tag suchte ein Trupp Hexen das Hemsbacher Rathaus auf beziehungsweise heim. „Hex Hex Helau!“ schallte es durch die Räume des ehemaligen Rothschildschlosses. Bürgermeister Jürgen Kirchner erwartete die Besucherinnen schon. Erst einmal gab es eine Runde Sekt, dann ein Knäuel „Geduldsfäden“ für Tina Pittner vom Vorzimmer und schließlich die „Leviten“. Die fielen nicht allzu drastisch aus: „Oberhexe“ Maria Adamik erklärte, dass der „Bojemoschda ja eh net allzu viel zu lache“ habe, „wesweje wir heit ä Freid dir mache!“ Überhaupt sei der Job eines Rathauschefs kein einfacher, nicht nur wegen des „Einbahnstraßen-Gekeifes“, sondern auch, weil „er sich sehe losse muss jeden Monat, dass jo keena mosert.“ Dann wurden die Gläschen mit den bunten Pillen fürs Wohlbefinden des Bürgermeisters aufgefüllt, dazu gab es einen guten „Roten“.