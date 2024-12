Stadt Hanau bringt Kaufhof-Kauf auf den Weg

Galeria Kaufhof schließt seine Hanauer Filiale in wenigen Monaten. Das Gelände befindet sich in bester City-Lage. Die Stadt will das Areal kaufen und so Leerstände vermeiden. OB Kaminsky spricht von einem «Schicksalsjahrzehnt der Innenstädte».