Symbolisch zur Kerweeröffnung gehisst

Neue Flagge an Weinheimer Burgruine Windeck

An der Weinheimer Burgruine weht eine neue Flagge. Was es damit auf sich hat.

Burgherr Rolf Pflästerer und Cornelia Eicher hissten zur Kerweeröffnung die Flagge. Sie zeigt an, ob die Burgruine geöffnet ist. Foto: Stadt Weinheim
Burgherr Rolf Pflästerer und Cornelia Eicher hissten zur Kerweeröffnung die Flagge. Sie zeigt an, ob die Burgruine geöffnet ist.
