Polizei gibt Entwarnung bei Einsatz an Weinheimer Friedrich-Realschule

Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben für viel Aufsehen an der Friedrich-Realschule in Weinheim gesorgt. Doch die Polizei gibt Entwarnung: In der Schule ist nichts vorgefallen, es war lediglich eine Übung der Polizei Weinheim und der Rettungskräfte des DRK.