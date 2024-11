Nach dem krachenden Ampel-Aus in Berlin muss die FDP mehr denn je bei der auf den 23. Februar 2025 vorgezogenen Wahl um den Wiedereinzug in den Bundestag fürchten. Für den Bergsträßer Bundestagsabgeordneten der Liberalen, Till Mansmann, wird aller Voraussicht nach sein Mandat unabhängig vom Ergebnis seiner Partei enden, denn er hat es bei der Aufstellung der Kandidatenliste des hessischen Landesverbandes nicht mehr auf einen aussichtsreichen Platz geschafft, wie er in einer Pressemitteilung bekannt gibt.