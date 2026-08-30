Segelflugplatz Weinheim: Flugshows, Hubschrauber, Kinderprogramm
Historische Maschinen am Boden, spektakuläre Formationen am Himmel: am 5. und 6. September gibt es für Flugzeugfans einiges zu entdecken.
Weinheim. Am Wochenende des 5. und 6. September steht der Weinheimer Segelflugplatz wieder ganz im Zeichen des traditionellen Sommerfestes der Weinheimer Segelflieger. Schon in den Tagen zuvor dürfte sich dort ein anderes Bild als beim üblichen Windenflugbetrieb bieten: Rund um die Flugzeughallen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. An beiden Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm in der Luft und am Boden. Geplant sind unter anderem Motorkunstflugvorführungen, Segelkunstflug, Oldtimer-Formationen, Fallschirmsprünge, Modellflug und Hubschrauber-Flüge. Ein besonderer Höhepunkt ist für Samstagabend vorgesehen: Dann soll ein illuminierter Dämmerungs-Segelkunstflug stattfinden, an den sich ein Feuerwerk anschließt.
Auch am Boden gibt es viel zu entdecken. Zahlreiche zum Teil seltene Oldtimer-Flugzeuge werden ausgestellt und können von den Besuchern aus nächster Nähe bestaunt werden. Wer sich für den Flugsport interessiert, kann sich an einem Ausbildungsstand darüber informieren, wie der Weg „vom Fußgänger zum Segelflugpiloten“ aussieht.
Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst abheben möchte, bekommt dazu ebenfalls Gelegenheit. Während des gesamten Wochenendes sind Mitflüge in viersitzigen Motorflugzeugen, Oldtimern und einem Hubschrauber möglich. Für besonders Mutige werden außerdem Tandem-Fallschirmsprünge angeboten. Auch Familien mit Kindern kommen auf ihre Kosten. Für die jüngsten Besucher stehen unter anderem eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und ein Trampolin bereit.
Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Stände mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken. Am Sonntagmorgen beginnt das Programm bereits um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und zünftiger Blasmusik, am Samstag um 12 Uhr.
Der Eintritt zum Sommerfest ist frei. Auch ausreichend Parkplätze stehen den Besuchern kostenlos zur Verfügung.