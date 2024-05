So sieht das Parken in Weinheim in Zukunft aus

Was am Schlosspark gerade getestet wird, könnte bald auf allen städtischen Parkplätzen eingeführt werden. Denn die Kennzeichen der Fahrzeuge, die auf dem Areal an der Roten Turmstraße ein- und ausfahren werden mit einer Kamera erfasst. Es ist ein Pilotprojekt und nur ein Teil dessen, was auf Weinheims Parkraum zukommt. Denn auch die städtischen Automaten sollen im kommenden Jahr modernisiert werden. Und es steht die Erneuerung des gesamten Parkleitsystems der Zweiburgenstadt auf dem Plan.

Kamera und Datenschutz

„Es ist ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung“, sagt Jessica Funder von der Stadt Weinheim. Die Parkplatz-Fachfrau aus dem Tiefbauamt trifft sich gemeinsam mit weiteren Vertretern der Stadt am Montag mit Bali Kahi am Schlosspark, um das Pilotprojekt vorzuführen. Kahi ist Verkaufsleiter bei Avantpark, einem Unternehmen, das auf digitales Parkraummanagement spezialisiert ist. „Sehen Sie, da oben ist die Kamera“, sagt er und zeigt auf die unscheinbare graue Vorrichtung mit schwarzer Linse, die über den Eingang vom Schlosspark-Parkplatz wacht. Wer hier hineinfährt, dessen Kennzeichen wird fotografiert – bis zu 30 Mal in der Sekunde. Dasselbe gilt beim Herausfahren. Die Zeit dazwischen, das ist die Parkdauer. Kahi beschwichtigt aber: „Die Bildaufnahmen werden aus Datenschutzgründen nur 48 Stunden gespeichert.“ Erkennt die Kamera Menschen, knipst sie gar nicht.

Das Schrankensystem sei in die Jahre gekommen und nicht wirtschaftlich, erklärt Udo Wolf, Leiter des Tiefbauamtes. Wartungen kosten Geld. Geht etwas kaputt, kostet das viel Geld. „Die Situation haben wir an der Schranke vor der Tiefgarage in der Bismarckstraße. Dort gab es in der Vergangenheit oftmals Vandalismus – sie wurde abgetreten“, so Wolf. Die Schranke auf dem Schlosspark-Parkplatz hätte ebenfalls bald erneuert werden müssen. Das wären gut und gerne 30 000 Euro gewesen, die die Stadt hätte zahlen müssen.

Per EC-Karte oder Smartphone

Das System mit Kennzeichenerfassung sei deutlich wirtschaftlicher, so seine Kollegin Funder. Am Schlosspark soll dieses nun für ein halbes Jahr getestet werden: „Dabei wollen wir sehen, wie das System von den Bürgern angenommen wird.“ Eine ältere Autofahrerin zeigt sich jedenfalls etwas irritiert. Keine Schranke: Das bedeutet auch keinen Zettel und keine Karte bei der Einfahrt. Stattdessen muss das Kennzeichen am Automaten eingegeben werden. Das ist für viele neu. „Kann man jetzt nur noch mit App bezahlen?“, will die Seniorin wissen. „Nein, am Automat können Sie auch EC-Karte und Bargeld benutzen“, beruhigt Jessica Funder.

40 Euro Strafe

Auf die eine oder andere Weise sollte jedoch bezahlt werden. Fahren Bürger einfach so vom Parkplatz, kostet das 40 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr. Avantpark arbeite gerade an einer Lösung. Künftig soll es möglich sein, auch später noch über die Webseite zu bezahlen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, erklärt Verkaufsleiter Kahi. Funder weist in diesem Zusammenhang doch noch einmal auf die EasyPark-App hin (siehe Infobox). Übrigens: Liegen Ein- und Ausfahrt zeitlich nahe beieinander, weil kein Stellplatz gefunden wird, muss nicht gezahlt werden.

Fehler auf Anzeigetafel

Direkt neben der Kamera zeigt die Anzeigetafel freie Parkplätze an. Die Stellplätze sind aber alle belegt. Ein Schnittstellen-Problem zwischen der neuen Technik und dem alten Leitsystem. Die Stadt will den Fehler beheben. Und das noch bevor das neue Parkleitsystem eingeführt wird. Dieses soll, wenn alles nach Plan läuft, im kommenden Jahr digitalisiert werden. Dann würden die Daten nicht mehr auf zentralen Rechnern (die in kleinen Holzhütten untergebracht werden) gespeichert werden, sondern in einer Cloud.

Mit dieser wäre es dann auch möglich, Informationen an Navigationssysteme von Smartphone-Apps zu kommunizieren. Autofahrer würden dann noch bevor sie vor dem Parkplatz stehen, sehen, ob überhaupt Platz ist. „Die alte Technik ist sowas von veraltet“, sagt Udo Wolf über das Parkleitsystem, das vor 20 Jahren eingeführt wurde. Brauche die Stadt Ersatzteile, weil etwa eine Anzeigetafel defekt ist, seien diese teilweise gar nicht mehr verfügbar. Optisch ansprechender wären neue Tafeln allemal. Eine Ausschreibung soll noch in diesem Jahr stattfinden. Die Stadt hofft hierbei auf Fördermittel. Die Einführung eines neuen Systems könnte sich schon auf 300 000 Euro summieren.

Automaten werden ausgetauscht

Zeitgleich sollen die 14 städtischen Automaten ausgeschrieben werden. Derzeit gibt es nur zwei, an denen auch mit der EC-Karte bezahlt werden kann. An anderen Automaten werden nicht einmal Scheine akzeptiert. Bezahlmöglichkeiten auf allen Wegen werden also Ausschreibungskriterium sein.

Scharfe Konkurrenz

Einer, der als Betreiber auf jeden Fall weiter seinen Hut in den Ring werfen wird, ist bei dem Treffen auf dem Schlosspark-Parkplatz ebenfalls mit vor Ort. Markus Franck, Betriebsleiter bei Contipark, ist jedoch eher stiller Zuhörer. „Ich wollte mal schauen, was die Konkurrenz so bietet“, sagt er. Das Berliner Unternehmen ist derzeit neben Avantpark Betreiber der Stellfläche und damit in drei Viertel der Parkplatzstandorte Weinheims involviert. Am Schlosspark ist Contipark aktuell für die analogen Angelegenheiten zuständig: Münzkasse leeren, Reinigung und Verkehrssicherung etwa. Aber: „So eine Technik benutzen wir natürlich auch. Schon lange“, sagt Franck mit Blick auf die digitale Kennzeichenerfassung.