Verbesserungen in Busliniennetz Weinheim geplant

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Die Buslinien 632 und 632A sollen in Zukunft nicht nur pünktlicher sein, sondern auch am Bahnhof in Laudenbach (Bild) halten. Der Weinheimer Gemeinderat befürwortete diese Woche diese Änderung, zumal damit auch gleich eine Verbesserung der Anbindung von Ritschweier umgesetzt werden soll.