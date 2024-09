Kein Feuerwerk, kein Grillen in der Landschaft und kein Geocaching: Die Einschränkungen, die die Afrikanische Schweinepest mit sich bringt, sind derzeit in aller Munde. Was dabei außer Acht gelassen wird: Ein Ende der Maßnahmen ist nicht abzusehen – im schlimmsten Fall können sie noch jahrelang aktiv bleiben.