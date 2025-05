Weinheim: Busfahren zu den Heimattagen ist am Wochenende kostenlos

Weinheim. In Weinheim wird am Samstag und Sonntag viel los sein. Schließlich wird der Baden-Württemberg-Tag gefeiert – mit Landesgewerbemesse und einem bunten Bühnenprogramm im Schlosspark sowie einem verkaufsoffenen Sonntag. Am Stadtrand stehen (westlich des Bahnhofs bei der Firma Freudenberg) reichlich Parkplätze zur Verfügung. In zehn Minuten ist man zu Fuß mitten in der City. Die Stadtverwaltung empfiehlt allerdings die Anreise mit Bus und Bahn – oder mit dem Fahrrad. Der zentrale Innenstadtparkplatz am Roten Turm wurde (bis auf eine Reihe Behindertenparkplätze) komplett zum Fahrradparkplatz umfunktioniert.