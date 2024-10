Weinheim rüstet mit Hightech-Blitzern auf 

Im November 2023 hatte der Blitzer im Bereich der Viernheimer Straße/ B 38/Westtangente in Weinheim stadtauswärts nach mehreren Unfällen seinen Dienst quittiert. Und auch die beiden Blitzer am Händelknoten sind seit August des zurückliegenden Jahres nur noch eine Schaupackung – ohne Funktion. Jetzt will die Stadtverwaltung Ersatz schaffen und greift, um für mehr Sicherheit zu sorgen, ganz tief in die Tasche. Was geplant ist, wie hoch die Kosten sind und ab wann die Ampelanlagen wieder „scharf“ gestellt werden.