Wo im Weinheimer Verkehr der Schuh drückt

Ob auf dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto: Verkehr betrifft jeden und zwar täglich. Dieser Tage ist das Thema in der Zweiburgenstadt besonders präsent. Denn das Rathaus beginnt mit „Weinheim Mobil“ die Weichen für die Mobilität der Zukunft zu stellen. Doch wie kann man eine Stadt wie Weinheim (in der der Durchgangsverkehr Richtung Odenwald auf Berufspendler und den normalen innerstädtischen Verkehr trifft) nachhaltig und ökologisch verbessern? Einen ersten Schritt zur Beantwortung dieser Frage machte das Rathaus mit einem Beteiligungsportal. In diesem konnten Bürger die Problemstellen auf Weinheims Straßen benennen, aber auch Ideen für Veränderungen und Lob einbringen.