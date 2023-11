Kreisklasse B: Laudenbacher Schützenhilfe für Leutershausen II

Nach einer starken Aufholjagd in der zweiten Hälfte hat der SV Laudenbach dem SKV Sandhofen II die erste Saisonniederlage in der Fußball-B-Klasse zugefügt. In einem hektischen Spiel war es Nikolas Knust, der in der 89. Minute zum 3:2-Siegtreffer traf. Der bisherige Tabellenführer begann in der ersten Hälfte stark, nach 34. Minuten lagen die Gäste aus Laudenbach bereits 0:2 hinten. Nach der Pause drehte sich das Spielgeschehen aber in die andere Richtung. Mit einem Doppelpack innerhalb von neun Minuten glich David Lüger zunächst aus. Nach Platzverweisen auf beiden Seiten ging es mit zehn gegen zehn in die Schlussminuten. Da hatte der SVL dann den Lucky Punch auf seiner Seite. „Wir sind mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Halbzeit gekommen“, erklärte Spielleiter Yannick Wunder die Aufholjagd in Durchgang zwei.