Platzt nun auch bei der ersten TTC-Mannschaft der Knoten?

Die Damen II des TTC 46 Weinheim haben es vorgemacht: Nach zuvor 2:6-Punkten konnten sie sich mit Siegen aus der Krise schießen. Und so soll nun auch das Quintett in der Ersten Liga in der heimischen Heisenberg-Sporthalle am Sonntag gegen den TSV Dachau 65 den ersten Sieg dieser bisher nicht nach Wunsch verlaufenden Saison holen.