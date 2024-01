Weitere Hochkaräter bei der Weinheimer Hochsprung Gala

Mit Morgan Lake und Lia Apostolovski treten zwei weitere Weltklasseathletinnen bei der BKK Freudenberg Hochsprung Gala am 2. Februar in der Weinheimer TSG-Halle an. Dies teilte Meetingchef Thomas Geißler am Mittwoch mit.

Mit atemberaubender Dynamik hat sich das Teilnehmerfeld der Hochsprung Gala demnach „hin zu der Topbesetzung der europäischen Hallensaison schlechthin“ entwickelt. Mit Vorjahressiegerin Christina Honsel und der als „Rising Star“ geehrten jungen Serbin Angelina Topic war das High-End-Potenzial eigentlich bereits abgedeckt, dennoch konnte Geißler seiner Ankündigung, noch Pfeile im Köcher zu haben, auch Taten in Form von weiteren Zusagen folgen lassen: Mit Morgan Lake kommt die aktuelle Nummer sechs der Weltbestenliste in die TSG-Halle – ausgestattet mit einer Bestleistung von beeindruckenden 1,99 Meter. Die Britin unterstrich ihre konstant gute Form im vergangenen Jahr mit einem starken vierten Platz bei der WM in Budapest.

Wer jedoch glaubt, dass damit alles auf einen Dreikampf um den begehrten blauen Wanderpokal hinausläuft, hat Lia Apostolovski nicht auf dem Schirm. Die Elfte der Weltbestenliste ist slowenische Abonnementsmeisterin, wurde Siebte bei der EM in München 2022 und gewann Bronze bei der U23-EM 2021. Mit einer Bestleistung von übersprungenen 1,95 Metern gilt die 23-Jährige ebenfalls als Sieganwärterin.

„Höhen in dieser Größenordnung streben wir an und sind überzeugt, dass es Hochspannung pur geben wird,“ will sich Geißler auf keine Athletin festlegen. TG