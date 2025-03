David Hummel ist der Ruhepol beim SV Fürth

Fürth. „So ist leider der Fußball: Erst holen wir in der Nachspielzeit gefühlt den Sieg – dann kriegen wir mit dem Abpfiff doch noch dieses Gegentor“, blickt David Hummel auf den jüngsten Heimauftritt des SV Fürth in der Fußball-Gruppenliga, der dem Aufsteiger um seinen Torwart und Kapitän am Ende ein bitteres Wechselbad der Gefühle bescherte: Mit 2:3 musste sich der SV dem Rivalen SG Wald-Michelbach beugen, nachdem die Heimelf am Samstag erst mit Beginn der Nachspielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatte.