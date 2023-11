Den Konkurrenten abschütteln

Wie die Punkte eingefahren werden, ist im Lager der SG Unter-Abtsteinach derzeit absolut zweitrangig. „Es geht darum, dass wir sie einfahren. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn wir den Abstand nach vorn verringern wollen. Wir müssen punkten, wenn die anderen einmal patzen“, stellt Marcus Lauer, der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten aus dem Überwald, fest. Das Ziel, vielleicht diesmal den Sprung in die Gruppenliga zu schaffen, ist also längst nicht abgehakt. Warum auch? Auf den Relegationsplatz sind es gerade mal drei, auf die Spitze sieben Punkte Abstand. Und dies mit einer Partie weniger in der Wertung.