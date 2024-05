Der Lörzenbacher Noah Mades ist im Abitur- und Aufstiegs-Stress

Es ist aktuell eine heiße Phase, in der sich Noah Mades befindet. Wenn der 19-Jährige nicht gerade für den A-Ligisten SV Lörzenbach auf dem Fußballplatz steht, widmet er sich vor allem dem Büffeln des Stoffs für seine Abiturprüfungen. Am Dienstag stand in Mathematik die letzte schriftliche Prüfung an. „Sport lief gut, Englisch war in Ordnung“, blickt Mades auf seine bisherigen Leistungen beim Erlangen der Hochschulreife.