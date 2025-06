Foto: Philipp Reimer Fotografie

Flink und beidfüßig: Seine Qualitäten konnte Angel Arthee (links) auch in der Nationalmannschaft von Mauritius unter Beweis stellen. Mit dem SV Unter-Flockenbach (rechts Aron Unrath) will der 22-jährige Angreifer nach dem Abstieg aus der Hessenliga in der Verbandsliga Süd oben mitspielen.