„Einen Heimsieg erwarten wir auch von uns selbst“

Die Spitzengruppe in der Fußball-Kreisoberliga ist in den vergangenen Wochen wieder dichter zusammengerückt. Am vergangenen Sonntag musste der SV Fürth zwar die Tabellenführung wieder an die Bürstädter Eintracht abgeben, aber nur deshalb, weil die Mannschaft spielfrei war. Am kommenden Sonntag reicht ein Punkt, um erneut auf Platz eins vorzurücken, doch angesichts des Gegners, der auf Rang zwölf stehende FC Groß-Rohrheim, stehen drei Punkte auf der Wunschliste der Gastgeber.