ETW zieht souverän ins Pokal-Halbfinale ein

Mühelos ist Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach am Dienstagabend ins Halbfinale des Kreispokals eingezogen. Im Viertelfinale beim Vierten der B-Liga, FSG Bensheim, siegte die Elf von Trainer Ralf Ripperger auch in der Höhe verdient mit 9:0 – obwohl einige Stammkräfte geschont wurden.

„Das war eine klare Sache, wir hätten sogar noch höher gewinnen können. Man hat gemerkt, dass sich die Spieler, die sonst zumeist von der Bank kommen, unbedingt zeigen wollten“, bilanzierte Pressesprecher Lothar Strusch, der dem klassentieferen Gegner zugleich eine „ordentliche Leistung“ attestierte. „Ziel der Bensheimer war es, nicht zweistellig zu verlieren, das haben sie erreicht. Sie hatten sogar zwei, drei Konterchancen und hätten durchaus auch ein Tor verdient gehabt“, so Strusch weiter.

Borgenheimer (10.) und Schwinn (14.) stellten schon in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg, nach dem Seitenwechsel schraubte die Eintracht das Ergebnis weiter in die Höhe. Überragender Mann aufseiten der Überwälder war Angreifer Lars-Eric Schwinn, der dem Treffer zum 2:0 noch drei weitere Tore folgen ließ (63., 67., 90.). Die weiteren Tore erzielten Möldner (56.), Butscher (58.) sowie Yannick Marx per Doppelpack (69., 85.).