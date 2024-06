FSV Zotzenbach II wird mit einer Siegesserie Meister

Die erste Mannschaft spielt in der Fußball-Kreisliga B, die Reserve wieder in der Kreisliga C – diese recht ungewöhnliche Konstellation ist beim FSV Zotzenbach nach der Meisterschaft der zweiten Garnitur in der Kreisliga D Gruppe 2 wieder eingetreten – und kommt nicht ganz überraschend. „Wir konnten für die neue Saison 21 Neuzugänge verbuchen. Somit war klar, dass sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft davon profitieren“, sagt Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin.