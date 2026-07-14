Große Solidarität für Ingo Dörsam: VfR Fehlheim hilft mit Spendenaktion bei Darmstadt-Testspiel 

Fehlheim. Bei Fußball-Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim wehte am Samstag Bundesliga-Luft: Zweitligist SV Darmstadt 98 war zum Testspiel zu Gast und sorgte für voll besetzte Ränge. Gut 600 Karten wurden im Vorverkauf abgesetzt. Die Hausherren gaben Gas, verteidigten Tapfer und hatten ausreichend Chancen auf den Ehrentreffer. Der blieb ihnen bei der 0:8-Niederlage am Ende zwar verwehrt, dennoch gingen die Grün-Weißen erhobenen Hauptes vom Platz.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Ingo Dörsam (links) spielte in der vergangenen Runde noch für die SG Wald-Michelbach und wollte in der neuen Saison beim Fußball-Gruppenligisten FC Fürth auflaufen, ehe der schwere Arbeitsunfall seine Laufbahn beendete.

Neben dem Platz stand am Samstag aber viel Wichtigeres im Mittelpunkt: nämlich Empathie und Solidarität. Für den nach einem schweren Arbeitsunfall querschnittsgelähmten 29-jährigen Fußballer Ingo Dörsam beteiligte sich der VfR Fehlheim an einer Spendenaktion, die seine Vereine FC Fürth, SV Lörzenbach und SG Wald-Michelbach ins Leben gerufen hatten. „In unserer Region halten wir zusammen, über alle Vereinsfarben hinweg“, sagte Stadionsprecher Ruven God in Fehlheim ins Mikrofon.

VfR Fehlheim rundet Summe bei Spendenaktion für Ingo Dörsam auf

Die Besucher folgten seinem Aufruf: Über 800 Euro wurden in den auf dem Gelände aufgestellten Spendenboxen gesammelt. Der Verein rundet die Summe auf glatte 1.000 Euro auf, wie Fehlheims sportlicher Leiter Daniel Montag verspricht. „Das ist ein Fall, der uns alle in der Region getroffen hat“, sagt der Funktionär, der selbst aus Mörlenbach kommt und für den die Hilfe für den verunglückten Fußballkollegen am Samstag über dem Ergebnis stand: „Ich kenne viele Leute in Lörzenbach oder Fürth, von daher ist das für mich ebenso wie für unsere Spieler eine Herzensangelegenheit“, hatte Montag angekündigt.

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Bislang sind auf verschiedenen Wegen schon über 80.000 Euro zusammengekommen, um Ingo Dörsam und seine Familie künftig unter anderem bei barrierefreien Anpassungen, mehr Mobilität und weiteren notwendigen Maßnahmen zu unterstützen. Ihren Beitrag möchten die Fehlheimer noch in dieser Woche an die drei Odenwälder Vereine übergeben.