Kreisoberliga: Birkenau ist nah dran, schafft es aber auch nicht

Birkenau. Tabellenführer FC Fürth gewann am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisoberliga sein nächstes Spiel und hat nun 19 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Der Zweite Olympia Lorsch kam in Biblis nur zu einem Remis, profitierte aber von den Niederlagen der Konkurrenz. Hinten bleibt die SG Reichenbach auf dem Relegationsrang. Die spielfreie SSG Einhausen liegt auf dem jetzt einzigen Abstiegsplatz, da die Sportfreunde Heppenheim unter der Woche ihre Mannschaft zurückgezogen haben.