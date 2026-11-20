Fürth. Gruppenligist SV Fürth hat seine Pflichtaufgabe im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals erfüllt und steht nach einem 4:1 (1:1)-Erfolg bei Alemannia Groß-Rohrheim in der nächsten Runde. Allerdings musste sich die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann den am Ende deutlichen Sieg erst erarbeiten. Vor allem in der ersten Halbzeit machte der Gastgeber den Fürthern das Leben schwer.

„Ein klassischer Pokalfight“, fasste Ingelmann die Begegnung zusammen. Groß-Rohrheim sei vor der Pause „sehr griffig“ gewesen. „Wir waren da noch nicht immer bereit, alles dagegenzusetzen, deswegen ein relativ offenes Spiel“, räumte der Fürther Trainer ein.

Dabei erwischten die Gäste zunächst den besseren Start. Niclas Blüm brachte den SV Fürth bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Alemannia ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später traf Masi Hassanzada nach einer Freistoßflanke per Kopf zum 1:1 (19.). Auf dem schwer zu bespielenden Rasenplatz entwickelte sich bei Regen und starkem Wind eine umkämpfte Partie, in der die Gastgeber dem Favoriten Paroli boten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Fürth kam zwar zu weiteren Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach am Torhüter der Alemannia. Unter anderem parierte dieser bei einer Doppelchance in der 32. Minute sowie kurz vor der Pause einen gefährlichen Freistoß von Blüm.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Ingelmann reagierte zur Halbzeit mit drei Wechseln und brachte unter anderem Chris Diefenbach und Jonas Flohr. Beide sollten im weiteren Spielverlauf noch entscheidende Rollen übernehmen. Zunächst fehlte allerdings das Glück im Abschluss. Flohr traf nach einem Dribbling mit dem Außenrist den Pfosten (55.), vier Minuten später landete ein Versuch von Blüm an der Latte.

In der 65. Minute fiel schließlich die erneute Führung. Nach einem Einwurf von Flohr kombinierte sich Diefenbach mit Toni Mahl durch, ehe Diefenbach zum 2:1 abschloss. Damit war der Widerstand der Gastgeber zwar noch nicht vollständig gebrochen, doch Fürth hatte die Partie nun weitgehend im Griff.

In der 79. Minute sorgte Nicolas Schumacher für die Vorentscheidung. Nach einer Ecke von Flohr und einer Ablage von Beisel traf er zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Luca Weicker in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Hackentreffer nach einer Flanke von Blüm (90.+2).

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns klar gesteigert, brauchen dann aufgrund von zwei Pfostentreffern etwas zu lange bis zum 2:1“, sagte Ingelmann. Sein Fazit fiel dennoch positiv aus: „Am Ende dann ein auch in der Höhe verdienter und souveräner Pokalerfolg, den wir uns aber erst wieder erkämpfen mussten.“

SG Lörzenbach/Mitlechtern tut sich in Lampertheim lange schwer

Kreisoberligist SG Lörzenbach/Mitlechtern hat ihre Aufgabe ebenfalls gelöst und ist mit einem 3:1-Erfolg beim A-Ligisten TV Lampertheim in die nächste Runde eingezogen. Allerdings tat sich die Mannschaft von Trainer Ron Hachenberger lange schwer. Auf dem schnellen, aufgeweichten Platz und bei starkem Wind und Regen fanden die Gäste zunächst nicht richtig in die Begegnung und gerieten in Rückstand.

„Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Platz. Der war weich, sauschnell, dann der Wind dazu, der Regen – also es war richtig ungemütlich“, berichtete Hachenberger. Unter diesen Bedingungen fehlte seiner Mannschaft zunächst die nötige Sicherheit. Dennoch gelang es der SG, die Partie zu drehen und sich am Ende mit zwei Toren Vorsprung durchzusetzen.

Vollständig zufrieden war der Trainer mit dem Auftritt allerdings nicht. Vor allem die fehlende Präzision und die Chancenverwertung bemängelte Hachenberger. „Wir waren in der Summe ein bisschen zu ungenau. Ich glaube, wir haben auch viele Tore liegen lassen“, sagte er. Die Gastgeber machten es der SG zudem über weite Strecken nicht leicht und hielten ordentlich dagegen. Micro Wegele brachte die Gastgeber früh in Führung (8.). David Götz (26.) und Robin Adler (48.) drehten die Partie, ehe Lampertheim noch ein Eigentor unterlief.

Am Ende überwog beim Trainer dennoch die Erleichterung über das Weiterkommen. „Im Endeffekt zählt es ja, eine Runde weiterzukommen, und das haben wir gepackt. Alles andere ist jetzt erst mal zweitrangig“, betonte Hachenberger. Auch dem Gegner zollte er Respekt: „Die Lampertheimer haben das über weite Strecken ganz ordentlich gemacht.“