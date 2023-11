KSG will „0,1-prozentige Chance“ nutzen

Der SV Fürth ist im Moment das Maß der Dinge in der Fußball-Kreisoberliga. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann steht mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten, die SG Unter-Abtsteinach, souverän an der Spitze und hat bisher noch kein Spiel verloren. Auf den Drittplatzierten, die zunächst so hoch gehandelte Eintracht Bürstadt, sind es sogar schon sieben Punkte. Und so gehen die Fürther dann auch als klarer Favorit in das Derby am morgigen Sonntag (15 Uhr) gegen die KSG Mitlechtern.