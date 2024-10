Nach zweiwöchiger Pause: Die ETW darf wieder ran

Nach einem intensiven Start mit drei Spielen in sieben Tagen hatte Marvin Weiland zuletzt Zeit, seine neue Mannschaft besser kennenzulernen. Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) saß der seit Donnerstag 30-Jährige erstmals auf der Trainerbank von Fußball-Gruppenligist Eintracht Wald-Michelbach – und feierte beim Debüt sofort einen 2:1-Heimsieg in letzter Minute über die SG Modau.