Noch ein Sieg bis zur 30-Punkte-Marke

Fürth. In der Fußball-Kreisoberliga steht am Sonntag der drittletzte Spieltag an. Der FC Fürth steht schon seit einigen Wochen als Meister fest. Das Rennen um Platz zwei ist noch offen. Der Ligadritte SG Unter-Abtsteinach, der fünf Punkte hinter dem Zweiten Olympia Lorsch in der Tabelle liegt, bekommt am Sonntag drei Punkte kampflos, da der eigentliche Gegner Sportfreunde Heppenheim schon abgestiegen ist. Das Team von Coach Marcus Lauer muss deshalb hoffen, dass die Olympia im Lorscher Derby patzt. So richtig spannend ist auch noch der Kampf um den Ligaverbleib.