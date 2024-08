Steffen Impe plant mit Hammelbach/Scharbach nächsten Derbysieg

Der Auftakt ist geglückt: Mit dem 2:1 bei der Tvgg Lorsch II hat Fußball-B-Ligist SG Hammelbach/Scharbach einen gelungenen Start hingelegt. „Das war sehr zufriedenstellend. Hervorzuheben ist, dass wir in der Abwehr sehr gut gearbeitet haben. Wir hätten unsere Chancen sicher besser nutzen können, mich eingeschlossen – aber es war ein gutes Spiel von uns“, blickte SG-Kapitän Steffen Impe zufrieden auf den Aufgalopp des Vorjahresdritten. Am Wochenende war sein Team spielfrei – in Scharbach wurde die Kerwe gefeiert. Der erste Heimauftritt der Runde ging am Dienstagabend gegen die SG Gronau über die Bühne. Am Sonntag folgt mit dem Derby beim Nachbarn TSV Gras-Ellenbach (15 Uhr) dann ein stets brisanter Vergleich.