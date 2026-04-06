Ringen

SV Fahrenbach verpflichtet weiteren Trainer

Die Odenwälder Ringer sehen sich damit gut gerüstet für die neue Saison.

Der SV Fahrenbach hat Semi Ferchichi als weiteren Ringertrainer gewonnen. Foto: Privat
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