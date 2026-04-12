Fußball-Kreisliga B

SV Fürth II gewinnt das "kleine" Derby verdient

Der FC Fürth II zeigt im Derby der Kreisliga B eine schlechte Leistung. Der SV Unter-Flockenbach III belohnt sich beim ISC Fürth nicht. TSV Gras-Ellenbach enttäuscht.

So dynamisch wie hier Tobias Eck gegen Nick Stephan waren die Spieler des FC Fürth II im Derby selten am Ball und verloren gegen den SV Fürth II mit 0:2 verdient. Foto: Fritz Kopetzky
So dynamisch wie hier Tobias Eck gegen Nick Stephan waren die Spieler des FC Fürth II im Derby selten am Ball und verloren gegen den SV Fürth II mit 0:2 verdient.

Fürth. Der Favorit hat im Fürther Ortsderby das Rennen gemacht. Der SV Fürth II besiegte die FC-Reserve in der Fußball-Kreisliga B mit 2:0 (0:0) – und das auch völlig verdient, wie der sportliche Leiter des FC, Dennis Atali, anerkennend feststellte. Denn seine Elf zeigte „eine ganz schlechte Leistung“. Die Einstellung stimmte nicht: „So spielt man kein Derby.“ Keiner auf dem Platz erreichte auch nur annähernd Normalform.

Nach der Pause konnten die Hausherren froh sein, aufgrund der zahlreichen SV-Chancen nicht noch höher verloren zu haben. Folgerichtig sah auch sein Kollege auf SV-Seite, Sören Weise, den Sieg seiner Elf als völlig in Ordnung an. Nach einem guten Start der Einheimischen in den ersten zehn Minuten gestalteten die „Gäste“ die Partie zunächst ausgeglichen, bevor sie in der zweiten Halbzeit aufdrehten, den größeren Willen zum Sieg zeigten und innerhalb von zehn Minuten die beiden Tore erzielten. Marvin Dreißigacker brachte sein Team in der 70. Minute mit einem Schuss aus wenigen Metern flach in die Ecke in Führung, Jan Schäfer erhöhte kurz darauf mit einem Weitschuss in den Winkel zum 2:0-Endstand.

FC Fürth II: Atali, Fähling, A. Chebib (80. Wolpert), A. Hodroj, Geisler (11. H. Chebib), M. A. Hodroj (58. Wieland), Michel, Hanke, Eck (67. Sultani), Deriy, Gözübüyük.

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SV Fürth II: M. Stephan, Jöst, Orhan, Schumacher, N. Stephan, Dreißigacker, Schäfer, T. Lennert, Görner, Hartmann, Tekgezen (eingewechselt: Hallermaier, J. Lennert, Weise).

ISC Fürth – SV Unter-Flockenbach III 4:3 (1:1)

Die Partie des Tabellenzweiten ISC Fürth gegen den Fünften bot zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Die erste Hälfte verschlief der ISC komplett und konnte sich glücklich schätzen, nur mit einem 1:1 in die Pause zu gehen. Patrick Seiler brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, Conde glich kurz vor der Pause aus. SV-Trainer Felix Dalichow ärgerte sich mächtig über die vergebenen Möglichkeiten in den „saustarken“ ersten 45 Minuten: „Das war mit unsere beste Halbzeit in dieser Saison.“ Danach schlug die Stunde der Einheimischen. „Wir haben angefangen, Fußball zu spielen“, sagte Trainer Ogün Hanci. Khallaf (71.), Bayraktar (74.) und Sükrü (77.) nutzten die ISC-Dominanz konsequent aus, als sich die Gäste 20 Minuten in einem Tiefschlaf befanden. Erst in der Schlussphase, als die Hausherren im Gefühl des sicheren Sieges nachließen, kam der SV durch zwei Treffer von André Holz (80., 89.) noch einmal auf ein Tor heran, ohne den ISC-Erfolg jedoch ernsthaft gefährden zu können.

ISC Fürth: Isik, Gassa, Khallaf, Atakan, Gözübüyük, Zaim, Kalin, Conde, Kithuka, Bayraktar, Karaagac.

SV Unter-Flockenbach III: Kochems, Mayer, Weihrich, Wiegand, Eggers (83.), Beka, Seiler, Kreß, Holz, Böhm (75. Hebling), Nag.

TSV Gras-Ellenbach – SG Gronau 1:5 (0:3)

Für die Gras-Ellenbacher lief an diesem Tag nichts zusammen. Nach dem 1:3 durch Boubacar Siby in der 59. Minute keimte zwar kurzzeitig Hoffnung auf, die jedoch durch den vierten Gronauer Treffer im direkten Gegenzug sofort wieder zunichtegemacht wurde.

„Wir haben eine schlechte Leistung in Halbzeit eins gezeigt“, ärgerte sich der sportliche Leiter Manuel Loipersberger. Mit dieser Hypothek war es schwer, die Partie nach der Pause noch zu drehen, auch wenn die Hausherren verbessert aus der Kabine kamen. Insgesamt sprach alles für einen verdienten Sieg der Gäste. tom

TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Steinmann, Kukavica, Schäfer, Hussein (25. Morr/80. Fink), Kanat, Helm, Dastan, Seitz, Siby, Guthy.

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