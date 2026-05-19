Von "Bob Terminator Marley" bis "Playboy" - das Innenleben des ISC Fürth

Fürth. Mit Teamgeist, Mentalität und jeder Menge Leidenschaft hat der ISC Fürth den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Kreisliga A geschafft. Spielertrainer Ogün Hanci formte in seiner ersten Saison eine junge, eingeschworene Einheit, die nicht nur sportlich überzeugte, sondern auch menschlich zusammengewachsen ist. Hinter dem Erfolg stehen viele unterschiedliche Persönlichkeiten – vom Elfmeterkiller im Tor über kompromisslose Verteidiger bis hin zu tanzenden Goalgettern und echten Stimmungsmachern.

Die Aufstiegsmannschaft des ISC im Überblick

Dennis Isik, 24 Jahre, Torwart, Spitzname: Katze, Beruf: Krankenpfleger: Ein überragender Keeper auf der Linie, stark am Ball und ein echter Elfmeterkiller. Gibt der Mannschaft Sicherheit von hinten heraus. Neben dem Fußball liebt er das Feiern – den Club Cubes öffnet er gefühlt persönlich.

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Atakan Celik, 23 Jahre, Rechtsverteidiger, Spitzname: DerHammer59, Beruf: Kfz-Mechatroniker: Defensiv extrem stark, lässt hinten kaum etwas anbrennen. Ein wichtiger Faktor für die Teamchemie und menschlich enorm wertvoll für die Mannschaft.

Hussein Khalaf, 25 Jahre, Innenverteidiger, Spitzname: Cannavaro, Beruf: Volkswirt: Konstante Leistung auf hohem Niveau – in jedem Spiel zu 100 Prozent da. Technisch stark und eines der Herzstücke der Mannschaft.

Bob Gassa, 31 Jahre, Innenverteidiger, Spitzname: Bob Terminator Marley, Beruf: Baustelle: Hat alles, was ein Innenverteidiger braucht: enorm kopfballstark, robust und kompromisslos. Privat liebt er natürlich Bob Marley.

Ogün Hanci, 28 Jahre, Linksverteidiger, Spitzname: OH3 (Marcelo), Beruf: Trainer beim ISC Fürth; Starker linker Fuß, technisch stark und ein Dribbler mit besonderen Körpertäuschungen. Liebt es, Gegner mit der Sohle zu tunneln.

Aykut Kemanci, 31 Jahre, Innenverteidiger, Spitzname: BabaAykut: Zweikampf- und kopfballstark, ein echter Kämpfer. Charakterlich ein super Typ und immer für einen Spaß zu haben.

Samsuddin Yerima, 20 Jahre, Linkes Mittelfeld, Spitzname: Samsun, Beruf: Schüler: Der kleine Goldjunge der Mannschaft mit riesigem Potenzial. Entwickelt sich Woche für Woche weiter und macht große Schritte.

Can Zaim, 19 Jahre, Allrounder, Spitzname: Can‘i Boy, Beruf: Schüler/Student: Der Motor der Mannschaft – läuft gefühlt auch ohne Benzin. Schnell, spielstark und menschlich top. Außerdem ein sehr süßer Junge, der gerne singt.

Serkan Gözübüyük, 22 Jahre, Allrounder, Spitzname: Vitinha, Beruf: Fliesenleger: Kapitän und Herzstück im Mittelfeld. Hat sich die Binde absolut verdient und ist trotz seines jungen Alters ein echter Führungsspieler geworden. Seine Nationalität sorgt regelmäßig für Diskussionen – viele halten ihn für einen Afrikaner.

Oğuzhan Bayraktar, 21 Jahre, Linkes Mittelfeld, Spitzname: OG, Beruf: Student (Maschinenbau): Linker Kleber mit viel Potenzial. Führt eine kleine Hassliebe mit Trainer Ogün Hanci. Kann außerdem außergewöhnlich gut twerken.

Tunahan Karaagac, 23 Jahre, Rechtes Mittelfeld, Spitzname: Tuni, Beruf: Zerspanungsmechaniker: Der Turbo ohne Bremse. Hat dieses Jahr enorm viel beigetragen und bringt ebenfalls großes Potenzial mit.

Sükrü Kalin, 26 Jahre, Stürmer, Spitzname: Hakan Şükür, Beruf: Selbstständig: Menschlich überragend und mit einem „kranken“ rechten Fuß ausgestattet. Beweist sonntags regelmäßig mit Traumtoren seine Qualität.

Mohamed Conde, 20 Jahre, Stürmer, Spitzname: Playboy, Beruf: Schüler: Tänzer und Goalgetter. Bringt immer gute Stimmung rein und besitzt einen starken Charakter.

John Kithuka, 29 Jahre, Stürmer, Spitzname: Kenya, Beruf: Daimler: Musikchef und Bomben-Tänzer. Hat dieses Jahr viele wichtige Punkte beschert und bringt Leidenschaft und Energie ins Team.