Basketball

«Einen Schritt zu langsam»: Magic-Serie reißt in Atlanta

Im Duell zweier Seriensieger gehen die Orlando Magic in der NBA als Verlierer vom Parkett. Beim Gegner überragt ein Duo.

Moritz Wagner konnte den Orlando Magic in Atlanta nicht zum Sieg verhelfen. (Archivbild) Foto: Randall Benton/FR171663 AP/AP/dpa
Moritz Wagner konnte den Orlando Magic in Atlanta nicht zum Sieg verhelfen. (Archivbild)

Atlanta (dpa) - Die Basketballer der Orlando Magic haben erstmals nach sieben Siegen in der NBA wieder verloren. Das Team mit den deutschen Nationalspielern Moritz Wagner und Tristan da Silva unterlag bei den Atlanta Hawks 112:124, bleibt jedoch als Fünfter der Eastern Conference weiterhin auf Playoff-Kurs.

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Orlando traf in Atlanta ebenfalls auf eine Mannschaft in Topform und lag aufgrund eigener Defizite schnell hoch zurück. Vor allem ein dynamisches Duo der Gastgeber bekamen die Magic überhaupt nicht in den Griff. Nickeil Alexander-Walker verwandelte neun seiner 14 Versuche aus der Distanz und kam so auf einen neuen Karrierebestwert von 41 Punkten, während All-Star Jalen Johnson mit zweistelligen Punkten (24), Rebounds (15) und Assists (13) das zweite sogenannte Triple-Double in Folge holte.

«Wir waren in allen kleinen Kategorien und Details des Spiels einen Schritt zu langsam», sagte Magic-Coach Jamahl Mosley und lobte das hohe Niveau des Gegners: «Dafür muss man ihnen höchsten Respekt zollen.» Für die Hawks war es schon der zehnte Erfolg am Stück. Wagner führte Orlandos Ersatzbank mit sechs Rebounds an und kam genau wie Starter da Silva auf sieben Punkte. Welt- und Europameister Franz Wagner fehlte weiterhin verletzt.

Lakers triumphieren im Topspiel

Für die Magic gilt es nun, die Niederlage schnell abzuhaken: In weniger als 24 Stunden sind sie schon wieder gefordert. Die Aufgabe im heimischen Kia Center gegen Meister Oklahoma City Thunder ist dann jedoch nicht leichter. Das Team mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein hat zuletzt acht Spiele in Folge gewonnen und vor dem Saisonendspurt die beste Bilanz der Liga.

Auf einer Erfolgswelle reiten auch weiterhin die Los Angeles Lakers mit Maxi Kleber. Der deutsche Profi stand beim 100:92 im Topspiel gegen die Houston Rockets zwar wegen Rückenproblemen erneut nicht auf dem Parkett, konnte sich jedoch den sechsten Sieg nacheinander ansehen. Die Lakers festigten damit den dritten Platz im Westen vor den Rockets. Überragender Mann in Houston war Luka Doncic mit 36 Punkten.

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