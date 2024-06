1461 Starts im Waldschwimmbad

Bei den Badischen Meisterschaften mussten die Schwimmerinnen und Schwimmer der TSG 1862 Weinheim noch bei 15 Grad bibbern. Beim eigenen „Syntax Swim Cup“, der am Wochenende im Freibad in der Gorxheimertalstraße ausgetragen wird, dürfte es zumindest am Samstag nicht nur sportlich heiß zugehen. 31 Grad werden erwartet, ein letztes Aufbäumen dieser schwülwarmen Woche, bevor die Temperaturen dann am Sonntag wieder auf 22 Grad fallen sollen.