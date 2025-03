Der TTC 46 Weinheim bekommt weitere Verstärkung

Weinheim. Noch ist der letzte Spieltag in der 1. Bundesliga am 22. März in Berlin nicht gespielt und die Halbfinal-Spiele um die Deutsche Meisterschaft sind für den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter TTC 46 Weinheim nicht terminiert. Das Gerüst der Mannschaft für die Saison 2025/26 hat TTC-Chef Christian Säger aber bereits stehen. Und das verspricht auch für die kommende Runde Spitzen-Tischtennis an der Bergstraße. Dreimal in Folge ist der amtierende Deutsche Vizemeister jetzt ins Halbfinale eingezogen. Und auch in der kommenden Saison soll das der Mannschaft von der Bergstraße gelingen. Neuster Coup des Weinheimer Machers: die Verpflichtung der Ukrainerin Solomiya Brateyko.