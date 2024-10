Viele neue Gesichter beim TTC 46 Weinheim

Nach zwei Vize-Meisterschaften in der Bundesliga der Damen wird die Luft für die Frauen des TTC 46 Weinheim in dieser Runde nun dünner. Spitzenspielerin Bruna Takahashi verließ die Weinheimerinnen in Richtung Frankreich, und gleichwertiger Ersatz ist nur schwer zu finden. So veränderte sich der Kader des TTC 46 doch deutlich. Die mit der Nationalmannschaft bei Olympia stark auftretende Yuan Wan rückt als bisherige Nummer zwei auf Position eins, für das Spitzenpaarkreuz konnte Manager Christian Säger mit Tung-Chuan Chien (kleines Bild links) und Hsien-Tzu Cheng zwei taiwanesische Spielerinnen an die Bergstraße holen. Da immer nur eine der beiden zum Einsatz kommen darf, werden sie im vorderen Paarkreuz abwechselnd versuchen, die große Lücke zu füllen, die Bruna Takahashi hinterlässt.